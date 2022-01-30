Умер советский и российский режиссер Мережко, поддержавший оккупацию Крыма. Фото

На 85-м году жизни скончался советский режиссер, актер и сценарист Виктор Мережко. Россиянин известен тем, что поддерживал оккупацию Крыма и критиковал Революцию Достоинства в Украине.

Об этом сообщило агенство ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ. О причинах смерти ничего не говорится. Однако известно, что артист ранее отказывался делать прививку от коронавируса, так как вакцина, по его мнению, "не прошла полагающуюся апробацию".

Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгинфельд Ростовской области. В 1952 году семья режиссера переехала в село Русская Поляна Черкасской области. Высшее образование он получил в Украинском полиграфическом институте во Львове. Позже учился во Всесоюзном государственном институте кинематографии.

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За свою жизнь Мережко написал сценарии к 50 фильмам и сериалам (среди них "Родня", "Полеты во сне и наяву", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Сонька — Золотая ручка") и 12 мультфильмам ("Царевна-лягушка", "Приключения пингвиненка Лоло" и другие). Кроме киносценариев, он писал пьесы: "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Крик", "Мужчины по выходным".

В 2014 году режиссер поддержал оккупацию Россией Крымского полуострова и назвал украинцев сумасшедшими. Вину за войну на Донбассе Мережко перекладывал на американцев, которые хотят "рассорить русский и украинский народы".

"Сегодня я боюсь ехать в Украину. Элементарно боюсь за свою жизнь... Это была мощная, блистательно проведенная операция (о захвате Крыма – Ред.), которая войдет в мировые учебники истории. Бескровно, без выстрелов, путем референдума в считаные дни Крым был присоединен", – говорил он в одном из интервью.

За антиукраинскую Мережко был внесен в базу сайта Миротворец. Там отмечается, что режиссер принимал участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора против Украины и незаконно посещал оккупированный полуостров.

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