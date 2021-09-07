Умер звезда сериала 'Прослушка' Майкл Кеннет Уильямс

Вечером 6 сентября скончался популярный американский актер Майкл Кеннет Уильямс, сыгравший в сериалах "Клан Сопрано", "Подстава", "Прослушка". Ему было 54 года.

Возможная причина смерти – передозировка наркотиками. Об этом сообщает издание New York Post.

По предварительной информации, знаменитость нашли мертвым у себя в квартире в Бруклине (район Нью-Йорка). Также в жилье актера обнаружили наркотики и это может свидетельствовать о том, что он умер от передозировки.

Что известно о знаменитости

Американский актер и танцор. Четырехкратный номинант на премию "Эмми". Наиболее известен по ролям в сериалах "Прослушка" (2002-2008) и "Подпольная империя" (2010-2014).

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В 2002 году Уильямс получил известность благодаря роли в телесериале "Прослушка". После этого он стал появляться в эпизодах популярных американских сериалов, таких как "Закон и порядок: Специальный корпус", "Шпионка", "Юристы Бостона" и "C.S.I.: Место преступления". В 2007 году Уильямс сыграл в фильме Бена Аффлека "Прощай, детка, прощай", а в 2008 году в фильме "Невероятный Халк".

В 2009 году Уильямс получил роль в сериале "Филантроп". В том же году он сыграл в фильмах "Жизнь в военные времена" и "Дорога". В 2010 году он получил главную роль в картине "Подпольная империя", где играл до 2013 года.

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