Умер звезда сериала 'Друзья' Майк Хагерти

В возрасте 67 лет скончался американский актер Майк Хагерти, наиболее запомнившийся зрителям по роли в легендарном комедийном ситкоме "Друзья". В сериале он сыграл управляющего домом мистера Тригера.

Пока причины смерти не разглашаются, как и день, когда фанаты смогут проститься с актером. О его смерти сообщили на официальной странице "Друзей" в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Семья "Друзей" скорбит по потере Майка Хагерти, нашего собственного Мистера Тригера. Наши мысли с его семьей, друзьями, коллегами и поклонниками. Выпьем за последний танец!" – говорится в сообщении.

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Известно, что свои последние дни знаменитость провела в Лос-Анджелесе. В течение 6 лет он не появлялся на экранах, однако в 2022 году все же присоединился к новым съемкам. В этом году звезда телеэкранов вместе с актрисой Эверетт сыграли в комедии "Кто-то где-то", где ему доверили исполнять роль ее отца Эда Миллера.

Майк Хагерти родился в Чикаго, штат Иллинойс, 10 мая 1954 года, где прошла его юность и студенческие годы. В зрелом возрасте начал увлекаться игрой в кино, однако запомнился зрителям только второстепенными ролями.

В своей сфере он приобрел популярность среди коллег, а потому мог похвастаться съемками не только в "Друзьях", но и в таких культовых сериалах, как: "Анатомия страсти", "Бесстыжие", "Бруклин 9-9", "Хор", "Отчаянные домохозяйки" и во многих других.

У актера остались жена Мэри Кэтрин и сестра Мэри Энн Хагерти.

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