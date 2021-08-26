Умер звезда сериала "Династия" Майкл Нейдер: названа причина

Известный американский актер Майкл Нейдер умер в возрасте 76 лет. Его нашли мертвым в собственном доме в Калифорнии, причиной смерти стал рак.

О трагической вести сообщила жена знаменитости Джоди Листер на сайте Michael Fairman TV. В своем сообщении она поблагодарила Нейдера за 18 замечательных лет, проведенных вместе (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"С тяжелым сердцем я делюсь новостью о кончине моего возлюбленного Майкла. Мы провели 18 замечательных лет вместе со многими собаками, которых мы спасали и выращивали. Недавно Майкл был так взволнован, что снова встретился со своими друзьями из актерского состава "Династии", чтобы помочь собрать средства для исследований COVID. Он был красивым и обаятельным человеком со многими талантами. Я буду скучать по нему всегда", – сказала женщина.

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Первой крупной ролью актера стал Кевин Томпсон в сериале "Как вращается мир" в 1976 году. В 1983 году появился в мыльной опере "Обнаженный аромат" канала NBC в роли Алексия Теополиса.

В том же году Майкл Нейдер исполнил роль Фарнсворта "Дэкса" Дэкстера, третьего мужа Алексис Колби, в сериале "Династия" компании ABC. Эта лента сделала его известным.

Также Майкл с 1991 по 2001 год играл роль Дмитрия Марика в американской мыльной опере "Все мои дети". Среди других сериалов с его участием – "Закон и порядок", "Флеш", "Частный детектив Магнум".

У Нейдера были проблемы с наркотическими веществами, о чем он рассказывал еще в 1984 году. В 2001 году он пытался продать кокаин офицеру полиции под прикрытием.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в возрасте 80 лет не стало барабанщика популярной британской рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттса. Несколько недель назад стало известно, музыкант был вынужден пропустить гастроли группы, потому что проходил восстановление после медицинской процедуры.