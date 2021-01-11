Умер звезда мыльной оперы "Главный госпиталь" Джон Рейли

В Америке в возрасте 84 лет скончался легендарный актер Джон Рейли. Он снялся во многих известных фильмах и сериалах.

Причина смерти пока неизвестна. О трагедии сообщила дочь знаменитости Кейтлин на своей странице в Instagram.

Что известно о Джоне Рейли

Карьера актера началась с фильмов "Как вращается мир" и "Как был завоеван Запад".

В феврале 1984 года он дебютировал в роли Шона Донели, бывшего босса Роберта Скорпио, в сериале "Главный госпиталь" – самой продолжительной американской мыльной опере.

Также актер озвучил Клинта Бартона в анимационной картине "Железный человек", играл Келли Тейлора в известном "Беверли-Хиллз, 90210".

У Рейли остались жена и три дочери.

Легендарный актер Джон Рейли "Факты"

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января в возрасте 60 лет скончался заслуженный артист Украины Владимир Коциловский. Смерть наступила в одной из львовских клиник.