Умер Зорян Базилевич – родственник Ивана Франко, который потерял трех правнучек в результате российского ракетного удара по Львову

В субботу, 1 марта, на 95 году жизни отошел в засветы племянник невестки Ивана Франко – Зорян Базилевич. Приблизительно за полгода до смерти родственнику выдающегося украинского поэта пришлось пережить страшное горе – в результате российских обстрелов города Льва погибли его правнучки.

Видео дня

Трагическую новость сообщили на Facebook-странице Львовского национального литературно-мемориального музея Ивана Франко. В посте отметили, что Зорян Базилевич был очень искренним и светлым человеком.

"С грустью оповещаем, что на 95 году жизни ушел в засветы Зорян Базилевич, племянник невестки Ивана Франко – Ольги Франко из Билевичей. День визита господина Зоряна и его жены, госпожи Богданы, в Дом Франко, осенью 2021 года, вспоминаем с большим теплом и благодарностью. Он щедро делился интересными воспоминаниями из детства о семье Франко и мемориальной вилле. Светлая память светлому человеку! Искренние соболезнования родным и всем, кто знал господина Зоряна!" – отметили в публикации.

Зорян Базилевич был дедушкой Ярослава Базилевича, который 4 сентября 2024 года в один момент потерял всю свою семью. Около шести утра российские террористы нанесли ракетный удар по жилому дому Львова, в результате чего погибла жена мужчины – Евгения и их дочери: 7-летняя Эмилия, 18-летняя Дарья и 21-летняя Ярина. Соответственно, в тот ужасный день Зорян Базилевич потерял трех своих правнучек.

"Страшное известие о гибели всех девушек в этой семье Базилевичей от сегодняшней атаки московских извергов… Сегодня род великого Франко получил прямой удар в сердце от того страшного "темного царства", которое несет Россия", – написала в день трагедии директор Института франковедение в ЛНУ имени Ивана.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что умер Юрий Ратушный – дедушка Героев Романа и Василия Ратушных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!