Умер ведущий "Сказкок деда Панаса" Анатолий Дриженко

Украинский актер и ведущий Анатолий Дриженко умер в 82-летнем возрасте. Народного артиста, который в свое время вел детскую телепередачу "Сказки деда Панаса", не стало в Одессе.

Видео дня

Трагедию 31 января подтвердил в аккаунте в Facebook Одесский академический музыкально-драматический театра имени Василия Василько. В этом театре Дриженко, начиная с 1964 года, сыграл более сотни ролей.

Украинец родился 12 марта 1941 года в селе Олянино Черкасской области. Получил актерское образование в Киеве, после чего сразу же устроился в театр в Одессе.

Когда актеру выполнилось 39 лет, он был удостоен звания Заслуженного артиста Украины, а в 52 – Народного.

В начале 2000-х годов Дриженко преподавал развитие языка и актерское мастерство в одной из одесских школ. На одесском телевидении (канале "ГЛАС") вел детскую телепередачу "Сказки деда Панаса".

Играл не только на сцене театра, но и в кино ("Посылка для Светланы", "Хлеб детства моего", "Михайлюки", "Золотой теленок" и другие).

Дочь артиста Елена Головина – тоже актриса театра и кино. Она работает в Одесском академическом музыкально-драматическом театре.

"Более полувека корифей театра, ведущий мастер Одесской украинской сцены, известный артист театра и кино дарил людям радость своим творчеством. Мудрый, энергичный, искренний, щедрый Анатолий Николаевич был центром – душой коллектива..." – рассказали коллеги о Дриженко.

Церемония прощания с актером и ведущим запланирована в Одессе на утро 2 февраля на сцене его родного театра.

Как ранее писал OBOZ.UA, 11 января 2024 года умерла украинская художница и мастер керамики Оксана Грудзинская. Одна из ее выдающихся работ – декоративное панно в подземном вестибюле станции метро "Крещатик".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!