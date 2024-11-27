Умер режиссер Джим Абрахамс, который создал культовые комедии 'Голый пистолет' и 'Совершенно секретно!': его сын назвал причину

Во вторник, 26 ноября, оборвалась жизнь американского режиссера Джима Абрахамса, создавшего большое количество культовых комедийных фильмов. Сердце создателя популярных лент "Голый пистолет" и "Совершенно секретно!" остановилось в возрасте 80 лет.

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Печальное известие сообщило издание The Hollywood Reporter. Смерть культурного деятеля подтвердил его сын Джозеф, отметив, что сценарист отошел в засветы в своем доме в Санта-Монике (США) по естественным причинам.

Джим Абрахамс родился 10 мая 1944 года. С самого детства он был знаком с братьями Дэвидом и Джерри Цукерами, с которыми во взрослом возрасте начал карьеру. Их первым успешным проектом был скетч-фильм "Кентукская киносолянка", ставший основой для ленты Джона Лендиса "Зверинец". Позже, в 1984-м, совместными усилиями трио создало комедийную картину "Совершенно секретно!", а через два года – "Безжалостные люди".

Джим Абрахамс, которого также называли "мастером веселья", обладал уникальным чувством юмора, что становилось основой для многих успешных проектов. Ему удалось найти "своих" людей в индустрии, поэтому мировые зрители увидели большое количество комедий, которые иногда могут казаться даже слишком абсурдными. Хорошим примером этого может служить фильм "Аэроплан!".

Ища идею для своего будущего проекта, трио режиссеров наткнулось на черно-белую мелодраму "Нулевой час". Лента рассказывала историю пилота времен Второй мировой войны, который был вынужден преодолеть свой страх перед полетами. Весь экипаж самолета серьезно заболел, так что мужчине пришлось собрать силы "в кулак" и посадить его. Абрахамс и братья Цукеры сразу увидели потенциал для создания пародии. Режиссеры воплотили свои замыслы в жизнь, так что летом 1980 года в прокат вышла кинокартина "Аэроплан!", собравшая 83,5 миллиона долларов, хотя бюджет ленты составил всего 3,5 миллиона.

В 1982 году режиссеры создали ситком "Полицейский отдел". Тогда сериал получил много положительных отзывов от кинокритиков и был дважды номинирован на "Эмми". Однако зрители могли увидеть только 6 серий, после чего проект закрыли. Впоследствии Абрахамс и братья Цукеры все же возродили идею сериала, ставшую основой культовой комедии "Голый пистолет".

Помимо успешной карьеры, Джим Абрахамс также имел хорошую семью. В 1976 году он женился на Нэнси Кокуццо. У супругов родилось трое детей: два сына Джозеф и Чарли и дочь Джейми.

В 1993 году семье пришлось столкнуться со страшной проблемой. 11-месячному Чарли диагностировали тяжелую форму эпилепсии, повлекшую ежедневные приступы. Когда ситуация стала совсем плохой, Джим Абрахамс посадил Чарли на кетогенную диету с высоким содержанием жиров. Ситуация начала улучшаться, а уже через месяц мальчик не нуждался в лекарствах. В 1994 году режиссер решил основать некоммерческий Фонд Чарли для кетогенной терапии, помогающий бороться с эпилепсией, другими неврологическими расстройствами и некоторыми видами рака.

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