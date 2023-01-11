Умер последний король Греции и крестный отец принца Уильяма

10 января стало известно о смерти бывшего и последнего короля Греции Константина II. Ему было 82 года.

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У короля, который по совместительству являлся племянником принца Филиппа и крестным отцом принца Уильяма – главного наследника на британский престол, последние годы были серьезные проблемы со здоровьем. Он перенес инсульт и был прикован к инвалидной коляске. О его кончине сообщили в Daily Mail.

Как пишут инсайдеры, Константин ІІ находился у себя дома в Афинах, когда у него случился инсульт. Бывшего суверена госпитализировали и на протяжении семи дней оказывали помощь в реанимации столичной больницы "Игия".

Умер экс-монарх в больничной палате 9 января вечером. С ним находилась жена Анна-Мария, дети и другие родственники.

Причиной смерти называют полиорганную недостаточность – поражение сразу нескольких систем организма.

Известно, что последний король Греции родился 2 июня 1940 года в Афинах в семье принца Павла, младшего брата короля Георга II. Константин ІІ покинул страну после военного переворота в 1967 году. Покойный герцог Эдинбургский – супруг королевы Великобритании Елизаветы II, которой не стало в сентябре 2022 года, – был его родным дядей.

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