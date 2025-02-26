Умер на операционном столе: Россия убила 22-летнего танцора из Кривого Рога

В результате российского обстрела погиб Владимир Пименов – 22-летний танцор из Кривого Рога. Его жизнь оборвалась на операционном столе.

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22 февраля россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, из-за чего пострадал танцор. Как сообщает местное медиа Рудана, около 23 часов вечера парня привезли в больницу с разбитыми конечностями и в состоянии клинической смерти.

Уже во время операции его сердце остановилось.

Известно, что за день до начала полномасштабного вторжения Пиметов принимал участие в выступлении "Дизель шоу". Его карьера только начиналась.

Соболезнования выразили представители дворца культуры, где выступал Владимир Пименов. "Друзья! Большая потеря! В результате ракетного удара погиб молодой, талантливый выпускник коллектива народного танца "Калиночка" Владимир Пименов! Ему было всего 22 года..." – отметили во дворце культуры "Центральный" в Кривом Роге.

"Трудная потеря в нашей лифаровской семье. Во время ночной ракетной атаки Кривого Рога погиб выпускник Академии Владимир Пименов. 22 года! Жизнь только начиналась... Трудно словами залечить болезненную рану. Состояние невыразимой боли и глубокое чувство горя в душе каждого из нас. Склоняем голову в глубокой скорби. Выражаем соболезнования близким и родным", – высказались в колледже хореографического искусства "Киевская муниципальная академия танца имени Сержа Лифаря".

Ранее OBOZ.UA писал, что на войне погиб актер Алексей Самойленко родом из Донбасса, который защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения.

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