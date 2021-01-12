Умер лидер рок-группы "Выход" Сергей Селюнин

София Ковнир Люди 08:30, 12.01.2021 Обновлено: 09:05, 12.01.2021

В понедельник, 11 января, в возрасте 62 лет скончался солист культовой группы "Выход" Сергей Селюнин, известный как СиЛя. Причина пока неизвестна.

О трагедии сообщил арт-директор клуба "Археология" Николай Ноздрев. По его словам, это не связано с коронавирусом, но смерть наступила неожиданно, пишет "Наше радио".

Что известно о Сергее Селюнине

  • Рок-музыкант, автор и исполнитель песен, лидер группы "Выход".

  • Начал сочинять песни в конце 1970-х годов, будучи студентом.

  • Был связан с несколькими студенческими рок-группами ("Архивариусы", "БКА", "Гулливер").

  • В марте 1982 на сцене Ленинградского рок-клуба состоялся дебют группы "Выход" в одном концерте с "Кино" и "Странными играми".

  • Летом того же года был записан первый магнитофонный альбом "Брат Исайя".

Скончался рок-музыкант Сергей Селюнин
www.obzor.lt

  • Сотрудничал с музыкантами "Аквариума".

  • Группа "Выход" – советская и российская группа, единственным постоянным участником которой являлся ее автор и лидер Сергей Селюнин. Группа играла русский рок без четких стилистических рамок, а одни и те же песни звучали каждый раз по-разному.

В возрасте 62 лет умер Сергей Селюнин
www.obzor.lt

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 96-летняя мать британского предпринимателя, миллиардера Ричарда Брэнсона Ева скончалась после заражения коронавирусной инфекцией.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

США ввели санкции против Дубинского и "команды" Деркача: их связали с РФ. Список

Локдаун в Украине без логики: закройте всех или никого

Зеленский анонсировал новое решение по тарифам на газ для украинцев

Филарет выступил против закрытия церквей на карантин и опять связал однополые браки и пандемию

ВСУ понесли первую боевую потерю в 2021 году: во время обстрела погиб боец