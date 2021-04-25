Умер культовый дизайнер Lanvin и Yves Saint Laurent Альбер Эльбаз

24 апреля умер известный дизайнер и бывший креативный директор Lanvin и Yves Saint Laurent Альбер Эльбаз. Ему было 59 лет.

О смерти Эльбазы сообщили представители компании Compagnie Financière Richemont, которой сейчас принадлежит его марка AZ Factory. Это бренд, над которым модельер работал в последнее время и запустил в начале этого года. Причину смерти дизайнера не называют.

"Я потерял не только коллегу, но и любимого друга. Альбер имел заслуженную репутацию одного из самых ярких и любимых деятелей модной отрасли. Меня всегда восхищали его ум, чувствительность, щедрость и необузданная креативность. Он был человеком исключительной теплоты и таланта", – написал основатель и председатель Richemont Иоганн Руперт.

Что известно о Альбер Эльбазе:

Карьеру модельера он начинал в индустрии свадебной моды в США.

В 90-е года он переехал в Европу и начал свое сотрудничество с Guy Laroche.

С 1998 года занимал пост креативного директора Yves Saint Laurent.

Дизайнер стал популярен благодаря своему почти 15-ти летнему сотрудничеству с брендом Lanvin – он занимал должность креативного директора (2001-2015).

В 2016 году Альбер Эльбаз получил орден Почетного легиона за культурные заслуги.

В январе 2021 года представил миру дебютную коллекцию своего собственного бренда AZ Factory на Неделе моды в Париже.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер американский продюсер, считавшийся "крестным отцом" телевизионного кино Чарльз Фрайс. Причину смерти не сообщили.