Умер композитор фильма 'Танцор диско' Баппи Лахири

Известный индийский композитор и певец Баппи Лахири (настоящее имя – Алокеш Лахири), который написал музыку к известным фильмам "Танцор диско" и "Танцуй, танцуй", умер в одной из клиник Мумбаи во вторник вечером, 15 февраля. Его не стало в возрасте 69 лет.

Печальную новость сообщило издание Press Trust of India. "В январе Баппи Лахири был доставлен в больницу с инфекцией и синдромом обструктивного апноэ во сне. Он был госпитализирован здесь на 29 дней, в том числе 18 дней он находился в реанимации", — отметил директор клиники Дипак Намджош (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Отмечается, что звезда индийской сцены находился в больнице около месяца, но в понедельник, 14 февраля, его выписали. Через день ему стало хуже и его вновь госпитализировали. Врачам не удалось спасти его. Он скончался около полуночи из-за остановки дыхания.

Баппи Лахири считается основоположником диско-стиля в музыке индийского кино и самым популярным композитором Болливуда. Впервые его музыка звучала в бенгальском фильме Daadu (1969).

Также композиции Лахири звучали в кинолентах: "Танцор диско", "Любовь, любовь, любовь", "Вера", "Танцуй, танцуй", "Жертва во имя любви" и многих других.

В 2003 году выпустил сольный альбом "Bappi Magic", в котором смешаны много хитовых песен в исполнении его сына и дочери.

В 2018 году был удостоен премии "Filmfare Awards" за вклад в кинематограф. У Лахири остались супруга, которую зовут Читрани и двое детей – дочь Рима и сын Баппа.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что умер российский сценарист и художник Виктор Бутурлин. Он также был режиссером сериала "Улицы разбитых фонарей".