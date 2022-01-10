Умер комик Боб Сагет из озвучки сериала 'Как я встретил вашу маму'

Американский комик, озвучивавший рассказчика в легендарном ситкоме "Как я встретил вашу маму" Боб Сагет скончался в возрасте 65 лет. Его тело обнаружили в гостиничном номере Ritz-Carlton в городе Орландо, Флорида.

Причина смерти остается неустановленной. Об этом 10 января сообщили на официальной странице окружного шерифа в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, патруль вызвал персонал гостиницы, когда не получил ответ от одного из постояльцев. На месте медики зафиксировали смерть и установили личность покойного.

Согласно официальному докладу, на теле не были найдены признаки насильственной смерти или употребления наркотических препаратов.

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"Ранее сегодня помощники шерифа были вызваны в отель Ritz-Carlton в Орландо. Этот человек был опознан как Роберт Сагет и был объявлен мертвым на месте происшествия. Детективы не обнаружили никаких признаков насильственной смерти или употребления наркотиков", – говорится в сообщении.

Известно, что за день до трагедии комик обращался к подписчикам и рассказывал о своем туре в 2022 году.

Боб Сагет родился в 1956 году в Филадельфии. Он получил известность благодаря роли Дэнни Таннера в комедийном сериале "Полный дом". Кроме того, он озвучивал рассказчика в сериале "Как я встретил вашу маму" и вел телешоу "Самое смешное видео Америки".

В 2014 году Сагета номинировали на премию "Грэмми" в номинации "Лучший комедийный альбом".

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