'Официально считается пропавшим без вести': друг погибшего музыканта Николая Ленка рассказал, почему тело героя не могут забрать

Друг погибшего на войне артиста "Дикого театра" Николая Ленка рассказал, что воин официально считается пропавшим без вести, поскольку его тело невозможно забрать с поля боя. Однако есть свидетельства очевидцев, что герой погиб.

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Соответствующий пост в своем Facebook разместил руководитель ансамбля украинской аутентичной музыки "БОЖИЧИ" Илья Фетисов. Перед последним отправлением на передовую Николай Ленок пришел в гости к другу.

"Я хочу, чтобы нас еще раз обманули, и мы снова увидели Николая и потанцевали под его зажигательную игру. Официально он считается пропавшим без вести, но есть два свидетельства о его гибели. К сожалению, позиции наших бойцов пока заняты, и достать оттуда тело невозможно", – сообщил музыкант.

Он рассказал о последней встрече с воином и его страсти к музыке. Николай Ленок был неизменным участником спектакля "Красное, черное и снова красное". Обладая невероятным талантом, он играл завораживающие мелодии на гармонике.

"В последний раз он был у меня непосредственно перед последней отправкой на передовую. Просил, чтобы я поиграл ему на дорогу. Я играл, потом пошел на кухню готовить чай и слышу – Николай взял в руки гармонь. Я намеренно очень долго готовил чай, потому что чувствовал, что Николай хотел нажиться музыкой. Возможно, он чувствовал, что эта боевая командировка может стать для него роковой", – рассказал друг героя.

Как рассказал Илья Фетисов, музыкант встал в защиту государства с первых дней полномасштабного воргнения. Хотя у него есть двое маленьких детей, Николай Ленок смело принял бой и защищал Украину в Бахмуте, под Соледаром и у Клещиевки.

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