''Любил жить на полную'': умер известный украинский режиссер Максим Арделян

Неожиданно умер украинский режиссер Максим Арделян, известный благодаря проектам "Таврийские игры", "Золотая Жар-птица", М1 Music Awards. Его не стало во сне на Рождество (в ночь на 8 января).

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Смерть знаменитости подтвердила его жена Наталия Богданова. На своей странице в Facebook женщина сообщила: "Он любил жить на полную, всем все организовывать, находиться в центре событий и удивлять".

Заслуженному деятелю искусств Украины было всего 42 года. "Уйти на Рождество во сне – это особенная благодать и божья любовь", – написала любимая режиссера.

Коллега Арделяна Николай Баграев заявил, что он был огромным оптимистом, душой компании, мотором любого праздника, жил своей работой.

"Он переживал все эти стрессы, безусловно, оставлявшие следы на его здоровье. Сначала ковид, потом война усилили его переживания, потому что быть вне дела он не привык", – написал Баграев.

Церемония прощания с Арделяном назначена на 11 января в селе Белогородка Киевской области на Белом кладбище. Жена режиссера попросила приносить приносить только живые цветы, поскольку умерший не любил все искусственное. В этот же день в Киеве состоится вечер памяти Арделяна.

Как писал OBOZREVATEL:

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