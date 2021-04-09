В пятницу, 9 апреля, умер известный американский рэпер DMX в возрасте 50 лет. В последние несколько дней он находился на аппарате жизнеобеспечения.

Ранее DMX госпитализировали из-за передозировки наркотиками – у артиста случился сердечный приступ. О трагедии сообщил представитель семьи знаменитости, передает издание Pitchfork.

"Он любил свою семью всем сердцем, и мы дорожим временем, проведенным с ним. Его музыка вдохновляла большое количество поклонников по всему миру, и его культовое наследие будет жить вечно", – сказал представитель.

Он добавил, что информация о поминальной службе появится тогда, когда уточнят все детали.

К слову, ранее DMX признавался, что начал употреблять наркотики с 14 лет. Позже музыкант несколько раз проходил лечение от наркозависимости. А в 2019 году рэпер находился на реабилитации в наркологическом центре.

Эрл Симмонс, более известный под псевдонимом DMX (от Dark Man X) – американский рэпер и актер. Шесть альбомов подряд музыканта дебютировали на первой строчке хит-парада Billboard 200.

Также DMX снялся в нескольких фильмах, самые известные из которых – "Ромео должен умереть", "Сквозные ранения" и "От колыбели до могилы".

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная американская певица 28-летняя Деми Ловато, которая в 2018 году была госпитализирована после передозировки наркотиками, заявила, что перенесла три инсульта и сердечный приступ.