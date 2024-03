Умер фронтмен Raspberries и автор хита All by myself Эрик Кармен

Главный вокалист группы Raspberries Эрик Кармен умер 11 марта в возрасте 74 лет. Певец и гитарист более известен своей сольной карьерой и хитами All by myself, Hungry eyes и Never gonna fall in love again.

Кармен ушел из жизни во сне, написала жена артиста на его официальном сайте. Причину смерти она не сообщила.

"С огромной грустью мы делимся печальной новостью о смерти Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик умер во сне на выходных. Ему было очень приятно знать, что в течение десятилетий его музыка пронимала многих и останется его долговременным наследием. Пожалуйста, уважайте конфиденциальность семьи, поскольку мы оплакиваем нашу огромную потерю", – написала Эми Кармен.

Музыку певец любил еще с самого детства. С шести лет он учился играть на музыкальных инструментах, первой из которых была скрипка. Особенностью Кармена был высокий теноровый голос, сделавший его одним из уникальных певцов в истории поп-музыки.

В конце 1960-х годов Эрик Кармен, Уолли Брайсон, Джим Бонфанти и Дэйв Смолли создали Raspberries, рок-н-ролльную группу, которая в начале 70-х получила звание одного из главных представителей в стиле пауэр-поп. Их самыми главными хитами стали Go all the way и let's pretend. После распада группы Кармен уже выступал как сольный певец, и тогда начал создавать хитовые баллады: Never gonna fall in love again, She did it, Hungry eyes, Make me lose control и All by myself, последняя из которых попала в чарты во всем мире и стали классикой.

Его активная музыкальная карьера продолжалась до 1998 года, следующий трек, записанный в том же 1998 году, I was born to love you вышел через два года, а после этого начался тринадцатилетний застой. Только в 2013 году он выпустил песню Brand new year на бесплатное прослушивание в знак "рождественского подарка" в предвкушении ретроспективы из 30 аудиодорожек под названием The Essential Eric Carmen.

