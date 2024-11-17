Умер экс-солист 'На-На' Владимир Левкин, который поддерживал войну в Украине и восхищался оккупантами

Умер российский певец и экс-солист советской группы "На-на" Владимир Левкин, который яро поддерживал войну в Украине и ходил в военкомат, чтобы поддержать "настоящих мужчин". Ему было 57 лет. Причину смерти не сообщают, но накануне певец был доставлен в больницу с подозрением на пневмонию.

Видео дня

Как пишут росмедиа, в последнее время артист появлялся на публике только в темных очках. Его жена Маруся написала в соцсетях: "Лети, мое солнышко..."

Российские медиа пишут, что 57-летний Владимир Левкин вел активный образ жизни, выступал и посещал светские мероприятия почти до самой смерти.

Известно, что в начале 2000-х годов ему диагностировали рак лимфатической системы. Тогда певец перенес тяжелое лечение и две пересадки костного мозга.

Напомним, что Владимир Левкин поддерживает диктатора Владимира Путина и войну в Украине. В начале года Z-патриот признавался, что ходил в военкомат после объявления мобилизации в стране-террористке. Правда, мобилизоваться он не собирается. С особым пафосом Левкин говорил, что пришел туда ради "глаз" оккупантов.

"Я хотел посмотреть в глаза", – выдал путинист.

Он просто хотел посмотреть в глаза тем россиянам, которых ждала судьба оккупантов-террористов в Украине. Сам Левкин на фронт если и поедет, то только "со своей песней". Об этом его якобы лично попросил военком.

Ранее OBOZ.UA писал, что в возрасте 84 лет умерла российская актриса украинского происхождения Светлана Светличная, которая была наиболее известна своей ролью в фильме "Бриллиантовая рука". В последние месяцы жизни артистка постоянно находилась в больнице.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!