Умер актер Роберт Дауни-старший: какими работами он запомнился

Скончался известный американский актер и режиссер Роберт Дауни-старший. Ему было 85 лет.

Об этом 7 июля изданию Daily News заявила его жена, писательница Розмари Роджерс. Она находилась рядом в момент смерти.

Супруга рассказала, что актер скончался во сне в своем доме в Нью-Йорке. Дауни-старший страдал болезнью Паркинсона.

Роберт Дауни-старший был отцом актера Роберта Дауни-младшего, звезды фильмов "Железный человек" и "Мстители".

Среди известных его режиссерских работ фильмы "Компания Хьюго", "Губы напрокат", "В жопу академию", "Слишком много солнца", "Америка". Также он снимался в лентах "Ночи в стиле буги", "Как украсть небоскреб", "Аве, Цезарь", "Жить и умереть в Лос-Анджелесе", "Магнолия" и "Джонни, будь хорошим".

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До этого всего, в 1970 году, он снял фильм "Загон", в котором сыграл его сын.

После этого у Дауни-старшего начались проблемы с наркотиками, в результате чего распался первый брак с Элси Дауни – матерью Роберта-младшего.

В итоге справиться с зависимостью помогла его вторая жена Лора Эрнс. Похожий путь с зависимостью прошел и его сын.

Сам Дауни-младший не раз вспоминал о непростых отношениях с отцом, который впервые дал сыну попробовать марихуану, о чем позднее сожалел.

Также в фильме "Судья" персонаж Роберта Дауни-младшего произносит фразу, которую актер когда-то говорил своему отцу: "Он один из тех, кого я никогда не мог понять".

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