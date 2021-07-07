Умер легендарный актер Дилип Кумар: он снялся почти в 50 фильмах

В возрасте 98 лет умер легендарный индийский актер, продюсер и кинозвезда Болливуда Дилип Кумар. Он скончался в 7:30 утра по местному времени в больнице Хар Хиндуджа в столице Индии.

Знаменитость в последние годы жаловался на плохое здоровье, он дважды попадал в больницу в июне из-за проблем с дыханием. В конце июня у Кумара было обострение, и он был снова госпитализирован. Об этом сообщает Straits Times.

О смерти Кумара первым объявил в Twitter друг семьи – Фейсал Фаруки. Отреагировал на печальную новость и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Политик назвал Кумара легендой кинематографа. "Он был наделен непревзойденным блеском... Его кончина – большая потеря для нашего культурного мира", – написал Моди.

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Дилип Кумар родился 11 декабря 1922 года в городе Пешавар (Пакистан). Пик его славы пришелся на 1950-е и 1970-е годы. За 50 лет актерской карьеры артист снялся в 59 фильмах и появился в качестве приглашенной звезды еще в четырех кинолентах. У актера есть жена – известная киноактриса Сайра Бану (на 22 года моложе его). Детей у пары не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля умер американский актер Дэниел Микельсон, который снимался в сериале "Мани", а также в фильме ужасов 2019 года "Клоун-убийца встречает маньяка Кэндимэна". Причина смерти не уточняется.