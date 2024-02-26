Умер актер из 'Улиц разбитых фонарей' Эрнст Романов, который обиделся на Украину и сбежал из киевского театра из-за 'унижения'

В понедельник, 26 февраля, стало известно о смерти советского и российского актера, в свое время работавшего в Киевском театре имени Леси Украинки, Эрнста Романова. Сердце звезды сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила", а также фильма "Собака на сене" остановилось на 88-м году жизни в воскресенье, 25 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба питерского театра, в котором работал актер последние годы. Точную причину смерти не называют.

Романов сыграл более 200 ролей в кино. Как мы отмечали выше, он также работал, точнее пытался работать в Киевском театре имени Леси Украинки. Впрочем, долго россиянин там не протянул – обиделся, что главные роли отдавали украинским актерам, а он тем временем должен был довольствоваться второстепенными. Итак, не получив желаемого признания, Романов из столицы Украины сбежал.

В интервью изданию "Бульвар Гордона" в 2006 году народный артист страны-агрессорки вспоминал, что в Киеве ему очень нравилось, а особый восторг у него вызвала легенда украинского театра и кино Ада Роговцева.

"Я действительно пытался обосноваться в Киеве. Правда, совсем недолго. В то время из Театра имени Леси Украинки ушел великий артист Михаил Романов, мой однофамилец, а меня пригласили из Таллина, где я работал. Тогда еще все говорили: надо же, на место одного Романова пришел другой. Но моя карьера в Киеве не задалась, потому что меня, который в таллинском театре был "первым парнем на деревне", в Украине приняли как мальчика. Режиссер Резникович (тогда он еще, разумеется, не был худруком Театра имени Леси Украинки) в своем спектакле дал мне самую что ни на есть последнюю роль. И знаете, я смылся из Киева. Хотя мне очень нравился этот театр и постановки, которые там шли. А какая чудная была Ада Роговцева в спектакле "Еще раз про любовь"! Помню, с ней там еще играл Николай Рушковский и много других замечательных артистов", – говорил актер.

В Киеве у россиянина также было несколько попыток в кино и рекламе. Снимался, в частности, в рекламе таблеток от боли в сердце. А еще Романов уверял: "В Украине я играл даже в чисто национальных картинах, так сказать, местного обихода. Их на территории Советского Союза, по моему, вообще не показывали, ведь никто, кроме украинцев, не понял бы, о чем они. Был такой фильм – "Черная долина", о войне турок с украинцами. Я там играл главаря турецкого отряда. Меня побрили наголо, приклеили черную бороду".

В том интервью Романов не жалел комплиментов Украине и, в частности, киностудии имени Довженко, а еще – украинским женщинам. Более того, артист говорил, что считает украинок лучше своих соотечественниц.

"Признаюсь, мне безумно нравилось работать на киностудии Довженко... И потом у вас живут и работают очень добрые люди. Лет 10 назад, когда я был немного младше, но все равно уже довольно старым, как говорится, бес в ребро вселился, и у меня вдруг начались какие-то влюбленности в киевских девушек. В Украине девушки более приветливые и красивые, охотнее отзываются на ухаживания. У нас, в Питере, климат другой, может, это сказывается на поведении людей. Все так мрачно и сурово", – комментировал Романов.

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