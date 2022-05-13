Умер актер из 'Левиафана' и 'Улиц разбитых фонарей' Валерий Гришко: он был родом из Украины

В четверг, 12 мая, из жизни ушел известный российский актер родом из Украины Валерий Гришко. Публика знает его благодаря проектам "Улицы разбитых фонарей", "Левиафан" и "Убойная сила", а также работе главным режиссером и художественным руководителем Самарского академического театра драмы им. Горького.

В ноябре 2021 года кинодеятель отпраздновал свой 70-й юбилей. Известно, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"В последнее время он тяжело болел. К сожалению, недуг оказался сильнее. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Его уход – огромная утрата для отечественного искусства", – прокомментировал политик.

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Предположительно, смерть вызвали осложнения COVID-19. После коронавируса, которым Гришко переболел год назад, он долго восстанавливался и, вероятно, так и не смог справиться со всеми последствиями заболевания.

Артист родился в 12 ноября 1951 года в городе Ясиноватая Донецкой области. Образование будущий режиссер и актер получал в Ленинграде. После этого остался жить и работать в театре в России.

За свою режиссерскую карьеру Валерий Гришко поставил более 60 спектаклей, которые показывали как в РФ, так и заграницей. Среди них: "Амадеус", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Завтра была война", "Любимец публики", "Полет над гнездом кукушки" и многие другие.

Что касается кино, то одной из самых известных работ актера стала роль священника в фильме "Левиафан". Тогда Гришко подвергся сильной критике со стороны общественности из-за скандального образа коррумпированного служителя церкви.

Часто артист появлялся на экранах в исторических образах. Так, он успел сыграть Иосифа Сталина, маршала Жукова и советского конструктора ракетно-космических систем родом из Житомира Сергея Королева.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в возрасте 71 года, 13 марта, скончался оскароносный актер, звезда фильмов студии Marvel Уильям Херт. Известно, что с 2018 года он страдал раком предстательной железы.