Умер 24-летний сын супермодели Стефани Сеймур

В понедельник, 18 января, умер 24-летний Гарри Брант, сын известной 52-летней американской супермодели Стефани Сеймур.

Причиной его смерти стала случайная передозировка лекарств, отпускаемых по рецепту. Как сообщает Spletnik, парень много лет боролся с наркозависимостью.

"Мы всегда будем опечалены тем, что его жизнь была прервана этой разрушительной болезнью. Он многого достиг за свои 24 года, но у нас никогда больше не будет возможности увидеть, сколько еще Гарри мог бы сделать. Гарри был не просто нашим сыном. Он был также замечательным братом, любящим внуком, любимым дядей и заботливым другом. Он был творческой, любящей и сильной душой, которая принесла свет в сердца стольких людей. Он был действительно красивым человеком внутри и снаружи", – говорится в официальном комментарии семьи.

Стефани Сеймур родила Гарри в браке с американским бизнесменом Питером Брантом. От него у модели есть еще двое детей: 27-летний сын Питер и 16-летняя дочь Лили Маргарет. У нее также есть 29-летний сын Дилан Томас от первого мужа, рок-гитариста Томми Эндрюса.

Гарри Брант пошел по стопам своей матери и выбрал работу в фэшн-индустрии. Он был манекенщиком, появлялся на обложках глянцевых журналов и принимал участие в модных показах.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали список 19 самых высокооплачиваемых супермоделей мира. В перечне оказались таких известные личности как Жизель Бюндхен, Адриана Лима и другие.