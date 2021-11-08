Укусил ядовитый паук: на съемках 'Ржавчины', где убили Гатчинс, произошло еще одно ЧП

Член съемочной группы фильма "Ржавчина", светотехник Джейсон Миллер находится в больнице. Он рискует потерять руку, после того, как его укусил ядовитый паук.

Инцидент произошел через несколько недель, после того, как актер Алек Болдуин случайно убил кинооператора Галину Гатчинс. Джейсон работал над сворачиванием съемок фильма, пишет Sky News.

В момент пребывания Миллера на месте съемок в Нью-Мексико, его укусил ядовитый коричневый паук-отшельник, что обитает в Северной Америке. Следующие несколько дней у него возникли тяжелые симптомы, среди которых были невроз руки и сепсис.

Видео дня

Отмечается, что его госпитализировали, и он переносил несколько операций в день, чтобы остановить инфекцию. Таким образом, врачи пытаются спасти руку Джейсона от ампутации.

"Джейсону предстоит долгий путь к выздоровлению, если медицинская бригада сможет спасти его руку. При худших обстоятельствах он потеряет руку, это изменит жизнь Джейсона и его семьи", – говорится в сообщении на онлайн-платформе для пожертвования "Just Giving".

Представитель продюсеров "Ржавчины", а также сам Болдуин заявили, что "не комментируют личные вопросы отдельных членов съемочной группы".

Напомним:

Во время съемок киноленты "Ржавчина", с участием популярного актера Алека Болдуина, произошло чрезвычайное происшествие. Болдуин случайно застрелил оператора Галину Гатчинс. Оружейница Ханна Гутьеррес-Рид зарядила револьвер и передала помощнику режиссера Дэйву Холлсу, который и принес оружие на съемки.

К слову, оружейница уверяет, что проверяла револьвер, используемый актером. А ее адвокаты подозревают причастность другого сотрудника. Алек впервые дал комментарий, в котором назвал Гатчинс своим хорошим другом. Жена Болдуина также поделилась с журналистами своими переживаниями и рассказала, что очень озабочена эмоциональным состоянием своего мужа.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что художница по костюмам Тереза Магпал Дэвис, принимающая участие в съемках "Ржавчины", обратилась к людям, обвиняющим членов съемочной команды в смерти оператора Галины Гатчинс. Она рассказала свою версию убийства и оправдала Болдуина.