"Укрпочта" выпустит марки к 8 марта с женщинами в стиле ню. Фото

Компания-оператор "Укрпошта" к 8 марта выпустит марки в стиле ню – на них будут изображены репродукции картин известных художников с обнаженными женскими телами.

Об этом сообщил на личной странице в Facebook генеральный директор компании Игорь Смелянский. Он также опубликовал фото-примеры работ (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Укрпочта в серии марок "Ее величество – женщина" выпускает не просто марку к 8 марта, а марку в жанре ню или, как напишут неопытные художники и почтовики, марки с обнаженными женщинами", – написал Смелянский.

Он также отметил, что в создании этой серии использовались работы двух украинских художников – Тараса Шевченко и Андрея Чебыкина, что превозносят женскую силу и красоту, дух и свободу.

В пресс-службе "Укрпочты" уточнили, что одну из почтовых марок к 8 Марта украшает картина Шевченко "Одалиска", написанная в 1840 году в Петербурге, на второй – работа "Энергия II", написанная в 1991 году Чебыкиным. К тому же, будут выпущены конверты "Первый день", на которых представлена еще одна работа Шевченко – "Вирсавия" (1860).

Как сообщал OBOZREVATEL: