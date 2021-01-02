Украинцы объяснили, почему начали смотреть "Дизель шоу" вместо "Вечернего Квартала"

В сети украинцы объяснили, что из-за политических убеждений и связи "Квартала" с президентом Украины Владимиром Зеленским, рейтинг просмотров в новогоднюю ночь возглавила программа "Дизель шоу", обогнав известный юмористический концерт "Вечерний Квартал".

Так, в Facebook пользователи высказались, что из-за ухода Владимира Зеленского из студии в президенты, существенно снизился рейтинг просмотров этого шоу. Кроме того, зрители выразили мнение, что проект себя изжил.

Коллектив "Дизель шоу". "Дизель шоу"

"Квартал – это связь с президентом. Потому рейтинг будет падать что бы они не делали", "Многие перестали смотреть из-за политических убеждений", "Без Зеленского нет там той перчинки, которая была раньше", "Так квартал люди уже принципиально не смотрят", "Дизель уже давно победил квартал, который уже себя изжил", – писали в соцсетях украинцы.

Комментарии пользователей сети на счет "Вечернего Квартала". Facebook

Пользователи сети высказались по поводу новогоднего шоу "Квартала". Facebook

Пользователи сети объяснили, почему начали смотреть "Дизель шоу" вместо "Вечернего Квартала". Facebook

Комментарии украинцев по поводу шоу "Вечернего Квартала". Facebook

Кроме того, в комментариях пользователи сети уточнили, что "квартал давно слился на политический троллинг", а вот "Дизель шоу" пока удается контролировать чувство меры.

Коллектив "Вечернего Квартала". "Квартал 95"

К слову, представители "Дизель Студио" объяснили, почему они выиграли в рейтинге просмотров шоу в новогоднюю ночь. Как оказалось, они построили шоу исключительно на своем юморе и патриотически настроенной части украинской эстрады.

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