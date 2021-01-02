Українці пояснили, чому почали дивитися "Дизель шоу" замість "Вечірнього Кварталу"

В мережі українці пояснили, що через політичні переконання і зв'язки "Кварталу" з президентом України Володимиром Зеленським, рейтинг переглядів в новорічну ніч очолила програма "Дизель шоу", обігнавши відомий гумористичний концерт "Вечірній Квартал".

Так, у Facebook користувачі висловилися, що через вихід Володимира Зеленського зі студії в президенти, істотно знизився рейтинг переглядів цього шоу. Крім того, глядачі висловили думку, що проект себе вичерпав.

Колектив "Дизель шоу". "Дизель шоу"

"Квартал – це зв'язок із президентом. Тому рейтинг падатиме, що б вони не робили", "Багато хто перестав дивитися через політичні переконання", "Без Зеленського немає там тієї перчинки, яка була раніше", "Так квартал люди вже принципово не дивляться", "Дизель вже давно переміг квартал, який вже себе вичерпав", – писали в соцмережах українці.

Коментарі користувачів мережі щодо "Вечірнього Кварталу". Facebook

Користувачі мережі висловилися стосовно новорічного шоу "Кварталу". Facebook

Користувачі мережі пояснили, чому почали дивитися "Дизель шоу" замість "Вечірнього Кварталу". Facebook

Коментарі українців щодо шоу "Вечірнього Кварталу". Facebook

Крім того, у коментарях користувачі мережі уточнили, що "квартал давно злився на політичний тролінг", а ось "Дизель шоу" поки вдається контролювати почуття міри.

Колектив "Вечірнього Кварталу". "Квартал 95"

До речі, представники "Дизель Студіо" пояснили, чому вони виграли в рейтингу переглядів шоу в новорічну ніч. Як виявилося, вони побудували шоу виключно на своєму гуморі і патріотично налаштованій частині української естради.

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