Украинцы объяснили, почему начали смотреть 'Дизель шоу' вместо 'Вечернего Квартала'

На Новый год по телевидению показывали не только музыкальные концерты, но и юмористические шоу, в частности программу "Дизель шоу" и "Вечерний Квартал".

Исходя из рейтингов просмотров в новогоднюю ночь возглавила программа "Дизель шоу", обогнав известный юмористический концерт "Вечерний Квартал". В сети украинцы объяснили, почему смотрели именно это шоу, а не студию "Квартал 95".

Так, в Facebook пользователи сети высказались, что из-за ухода Владимира Зеленского из студии в президенты, существенно снизился рейтинг просмотров этого шоу. Кроме того, большинство перестали смотреть "Вечерний Квартал" из-за политических убеждений.

"Квартал – это связь с президентом. Потому рейтинг будет падать что бы они не делали", "Многие перестали смотреть из-за политических убеждений", "Без Зеленского нет там той перчинки, которая была раньше", "Так квартал люди уже принципиально не смотрят", "Дизель уже давно победил квартал, который уже себя изжил", – писали в соцсетях украинцы.

Кроме того, в комментариях пользователи сети уточнили, что "квартал давно слился на политический троллинг", а вот "Дизель шоу" пока удается контролировать чувство меры.

К слову, представители "Дизель Студио" объяснили, почему они выиграли в рейтинге просмотров шоу в новогоднюю ночь. Как оказалось, они построили шоу исключительно на своем юморе и патриотически настроенной части украинской эстрады.

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