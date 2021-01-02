Украинцы объяснили, почему начали смотреть "Дизель шоу" вместо "Вечернего Квартала"

Obozrevatel
Obozrevatel
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Украинцы объяснили, почему начали смотреть 'Дизель шоу' вместо 'Вечернего Квартала'

На Новый год по телевидению показывали не только музыкальные концерты, но и юмористические шоу, в частности программу "Дизель шоу" и "Вечерний Квартал".

Исходя из рейтингов просмотров в новогоднюю ночь возглавила программа "Дизель шоу", обогнав известный юмористический концерт "Вечерний Квартал". В сети украинцы объяснили, почему смотрели именно это шоу, а не студию "Квартал 95".

Коллектив "Дизель шоу".

Так, в Facebook пользователи сети высказались, что из-за ухода Владимира Зеленского из студии в президенты, существенно снизился рейтинг просмотров этого шоу. Кроме того, большинство перестали смотреть "Вечерний Квартал" из-за политических убеждений.

"Квартал это связь с президентом. Потому рейтинг будет падать что бы они не делали", "Многие перестали смотреть из-за политических убеждений", "Без Зеленского нет там той перчинки, которая была раньше", "Так квартал люди уже принципиально не смотрят", "Дизель уже давно победил квартал, который уже себя изжил", – писали в соцсетях украинцы.

Комментарии пользователей сети на счет "Вечернего Квартала".
Пользователи сети высказались по поводу новогоднего шоу "Квартала".
Пользователи сети объяснили, почему начали смотреть "Дизель шоу" вместо "Вечернего Квартала".
Комментарии украинцев по поводу шоу "Вечернего Квартала".

Кроме того, в комментариях пользователи сети уточнили, что "квартал давно слился на политический троллинг", а вот "Дизель шоу" пока удается контролировать чувство меры.

Коллектив "Вечернего Квартала".

К слову, представители "Дизель Студио" объяснили, почему они выиграли в рейтинге просмотров шоу в новогоднюю ночь. Как оказалось, они построили шоу исключительно на своем юморе и патриотически настроенной части украинской эстрады.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Дорн выпустил новогодний огонек "Годный год" с Дорофеевой, Сердючкой и Чапкисом.

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