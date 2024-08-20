Украинского актера-звезду 'Отблеска' дважды за полторы недели вызвали в ТЦК: что случилось

Заслуженный артист Украины Роман Луцкий дважды за полторы недели вынужден был появляться в территориальном центре комплектования. Из-за путаницы с документами актер уже готов был во второй раз проходить военно-врачебную комиссию, но этого делать не пришлось.

Видео дня

В интервью OBOZ.UA украинец рассказал, что повестка ему пришла по месту работы. Звезда фильмов "Параджанов", "Сторожевая застава", "Секс и ничего личного" играет в составе Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко.

"Я был на повторной ВЛК, обновлял свои данные, хотя где-то полторы недели назад прошел комиссию, но пришла повестка по месту работы, что вторично вызывают в военкомат. Оказывается, опять на ВЛК!" – поделился артист.

Чтобы разобраться в ситуации, он снова отправился в военкомат, но причину там тоже не знали. После объяснений актера его отпустили домой.

"Уже на месте выяснил, что произошла ошибка, видимо, не согласовали между кабинетами или не успели дописать, а распоряжение уже было, я объяснил – и меня отпустили без повторного осмотра", – сказал Роман Луцкий.

К войне в Украине актер был готов, хоть и надеялся на мир. Еще до полномасштабного вторжения звезда фильмов предвещал нападение 24 февраля.

"Где-то за два-три дня до нападения я внутренне чувствовал, что что-то произойдет, то есть это не стало для меня неожиданностью. Я даже допускал, что вторжение состоится 23 февраля, но думал, что они (россияне) понапиваются в этот день и начнут уже на следующий день", – признался артист.

Прочитать полное интервью с Романом Луцким можно по ссылке.

Читайте также на OBOZ.UA интервью с Павлом Алдошиным – актером, который не чувствует ненависти к врагу: о русском языке на фронте, "раковой опухоли" Украины и предателях из родного Геническа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!