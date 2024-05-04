Украинский телеведущий-воин Орест Дрималовский назвал самую большую угрозу на фронте

Орест Дрималовский, ведущий "Вікна.Новин", а с недавних пор и воин ВСУ, ответил подписчикам на вопрос о наибольшей угрозе на фронте. Герой призвал украинцев неистово донатить, ведь военные очень нуждаются в помощи.

В ряды Вооруженных сил ведущий вступил в феврале этого года, прошел курс базовой военной подготовки, который длился более месяца, и сейчас находится в десантно-штурмовой бригаде в Донецкой области. С подписчиками воин иногда общается в Instagram.

Так, на вопрос об угрозе на передовой он перечислил риски, с которыми военные сталкиваются чаще всего.

"FPV, артиллерия, КАБы (управляемые авиационные бомбы – ред). Дроны полностью изменили ход боевых действий. Теперь уязвима каждая машина", – рассказал боец.

Он попросил подписчиков обязательно донатить на РЭБы (средства радиоэлектронной борьбы – ред). По словам воина, в них сейчас ощущается наибольшая потребность.

Рассказывая о своем эмоциональном состоянии, украинец назвал его похожим на "качели". В один день он может смеяться до слез, а уже на следующее утро не хочет разговаривать ни с кем.

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