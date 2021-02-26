Tolo4nyi представил новую песню. Видео

Глеб Иванов
Глеб Иванов
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Tolo4nyi представил новую песню. Видео

Украинский музыкант, финалист вокального телевизионного шоу "Голос Страны" Женя Толочный, известный как TOLO4NYI, презентовал новую песню под названием "Дівчина".

Как сообщили в пресс-службе певца, новая композиция стала третьим синглом будущего альбома, выход которого запланирован на 2021 год (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Премьера песни и видео состоялись 22 февраля.

Певец Женя Толочный

Композиция "Дівчина", как отметили в пресс-службе, это история о той самой яркой девушке на танцполе, в танце которой гаснет свет и все вокруг замирает.

"Дівчина" – третий сингл будущего альбома TOLO4NYI, запланированного на 2021 год. Легкий флоу, рваный бит и прозрачная структура, вовлеченная в вокальной пачке заявленной в припеве в начале песни", – сказано в сообщении.

Женя Толочный представил песню "Дівчина"

Слова и музыку к композиции Женя Толочный написал сам.

Презентация альбома Толочного состоится уже в 2021 году

Как сообщал OBOZREVATEL, Толочный представил клип на песню "Сердце с краю" из одноименного мини-альбома музыканта

УкраинаЖеня Толочный