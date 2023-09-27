Украинский певец пришел в костюме свиньи на музыкальную премию 'МУЗВАР', чтобы 'выразить свою гражданскую позицию'. Фото и видео

26 сентября в Киеве состоялась церемония вручения независимой музыкальной премии MUZVAR AWARDS 2023, которая не обошлась без скандальных и провокативных историй. Так, популярный певец MELOVIN (настоящее имя Константин Бочаров) пришел на мероприятие в маске свиньи, классическом костюме и с табличкой.

На личной странице в Instagram артист объяснил смысл своего перформанса. Он хотел донести до аудитории свою гражданскую позицию и важный месседж (чтобы посмотреть фото и видео, докролльте до конца страницы).

На табличке звезды было написано: "Дайте деньги на ВСУ, потому что не хватает на виллу".

Видео дня

Выяснилось, что свинья в костюме – это воплощение всех тех депутатов и чиновников, которые не стесняются даже в условиях страшной полномасштабной войны наживаться на армии и налогах народа.

"Никогда не мог подумать, что для того, чтобы высказать свою гражданскую позицию, мне придется воплотиться в повседневный образ тех, кто сейчас разворовывает государство и должен нести прямую ответственность за смерти наших защитников на фронте и в тыловых городах. Ваши набитые карманы = отнятые жизни военных на фронте!" – прокомментировал MELOVIN свою задумку.

Фаны поддержали смелую провокацию знаменитости и поблагодарили за освещение болезненной для многих темы.

В комментариях пишут: "Образ комический, ситуация страшная и приобрела огромные масштабы", "Если меня спросят, почему я горжусь своим кумиром, я покажу им эти фото. Браво", "Смело, креативно, уместно (и место, и время). Радостно за твою гражданскую позицию. Тебе и твоему поколению восстанавливать и строить Украину. И в этом нелегком процессе не обойтись без лидеров первопроходцев. Будь одним из таких", "Очень уважаю вас", "Очень серьезная тема, очень тяжелая. Сил тебе в твоей борьбе за справедливость", "Ты делаешь очень важное дело этим вызовом".

OBOZREVATEL писал обо всех победителях музыкальной премии "МУЗВАР". В список триумфаторов попали QUEST PISTOLS, Джамала и много новых имен современной украинской музыки. Ознакомиться с полным списком – можно в нашем материале.

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