Украинский косметический бренд оскандалился из-за привязанного теленка на вечеринке. Подробности

В городе Чернигов произошел скандал из-за того, что известная косметическая компания Oriflame привела на мероприятие теленка, который был на привязи и служил как декор для фотографий.

Соответствующие снимки опубликовали на странице в Facebook "UAnimals". Бренд обвинили в издевательстве над животным ради развлечений (кадры можно посмотреть ниже).

Так, на фото видно, как сотрудники компании привязали маленького теленка и радостно делали с ним снимки.

Компания Oriflame привела на мероприятие теленка Facebook "UAnimals"

Бренд обвинили в издевательстве над животными Facebook "UAnimals"

Пользователи сети возмутились таким поведением бренда и засыпали его гневными комментариями под постом. Многие назвали представителей Oriflame живодерами.

"Безжалостные идиоты!", "Твари – не люди! В одеянии и платьях! А в душе пустота!", "Мало того, что косметика не самого высокого качества, так еще и представители бездушные живодеры!", "Какой ужас… Вот стоят эти люди, вроде на вид нормальные, а в душе пустота. Мозги совсем отказали. Смотрю и мне стыдно, стыдно за то, что эти люди называются людьми", – пишут в комментариях.

В сети оставили гневные комментариями Скриншот

Пользователи сети возмутились таким поведением бренда Скриншот

Бренд разозлил своим поведением людей Скриншот

Стоит отметить, что позже инцидент прокомментировала и сама компания. Представители отметили, что все официальные мероприятия, которые проводит бренд, находятся на их сайте, а за любые другие Oriflame не может нести ответственность.

Кроме того, в компании добавили, что данный праздник в Чернигове организовали партнеры самостоятельно на собственные средства. По их словам, у них не было информации о том, что в ходе мероприятия будут задействованы животные.

"Мы не поддерживаем любые неэтичные действия с использованием животных. Но мы не в состоянии контролировать действия, которые проводят наши партнеры", – подытожили представители.

Oriflame ответил на обвинения в живодерстве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Одесщине полицейские задержали депутата одного из районных советов, который признался в убийстве пяти собак. Правоохранители открыли производство по факту жестокого обращения с животными.