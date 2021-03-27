Як Вам такий заголовок? Даю 90%, що Ви подумали про Крим. Але у даній статті буде іти мова не про політику, а про шоу "Холостяк". Із початком весни жінки не так очікують 8 березня, як новий сезон популярного реаліті. Вже стало традицією дарувати глядачкам любовну тему для розмови із подругами.

Представлю головних героїв культового шоу. У російській версії програми другу половинку шукає Тіматі. Тут коректніше було б сказати вже третю, адже має цікаву любовну історію (два шлюби). Про відомого музиканта і бізнесмена чули навіть бабусі біля під’їзду. Що не приховати, то це харизму і вже роки у шоу-бізнесі – Тіматі знає як себе подати краще, вільно поводиться у кадрі. Вперше за історію російського "Холостяка", ім’я героя було оприлюднено до кастингів, тому 40 000 дівчат вирішили випробувати долю і побили рекорд із заявок.

Український холостяк – це не медійний логіст-бізнесмен Михайло Заливака. Про нього мало хто чув до шоу, тому рекордних заявок жіночої статті не було. Все що ми знаємо: займається спортом (потішив формами глядачок), любить екстрим, швидко приймає рішення, живе із котами. З прізвища можемо здогадатися, що любить жінок і фліртує з права на ліво. Герой не виглядає впевнено у кадрі, постійно посміхається та нервує.

Перша вечірка розставила всі крапки над і. Михайло вирішив не обирати між дівчатами і залишив на шоу 29 дівчат. Швидко ж приймає рішення і створює два будинки. Глядачі дивилися шоу 4 з половиною години (хоч і з перервами на "Вікна Новини"). Тут чомусь я згадала "Останній герой", адже додивилися точно не всі любовні інтриги. Тіматі обрав за правилами 15 дівчат і не роздав троянди під час першого випуску. Тривалість російської версії півтори години, що значно відрізняється. Інтрига із появою Єгора Кріда (минулий холостяк) у кінці випуску одразу спонукає чекати наступної п’ятниці.

Учасниці – це особлива тема для розмови. Єдине, що об’єднує учасниць двох версій – це бажання показати себе на всю країну та штучність. Склалося враження, що кожній українській дівчині написали трагічну історію. Сюжет-представлення крутиться навколо історії болісного розлучення, розбитого серця або смерті близької людини, тоді ж інформації про саму учасницю не так і багато. На сайті про кожну дівчину можна знайти досьє із посиланнями на соціальні мережі (ні, не заради піару). Російські учасниці шоу, навпаки, у сюжетах більше показують і розказують про свій стиль життя, професії, хобі.

Як може бути, що всі учасниці одного віку (у інтервалі 20-30 років)? Це магія телебачення. Тут яскравий пробіл російського шоу. Адже візуально дівчата не виглядають на написані 22 роки, прогнозую, що у паспорті десь 28 мінімум. Українські дівчата також не відкрито говорять свій вік, але візуальних дисонансів менше. Важко зрозуміти як історія успішної бізнес-леді, яка сама заробила на квартиру, авто, зробила ін’єкції краси де тільки можливо співвідноситься із віком 25 років. Українські дівчата провокативно одягаються, показують свої "сильні сторони" при першій зустрічі, інколи навіть шокують героя.

Якщо подивитися у кінці випуску на загальну картину, то дівчата усі однотипні: довгі сукні, яскравий макіяж і посмішки на 32 зуби. Через кількість (29 учасниць нагадаю) навіть імена не запам’ятовуються. Тільки деякі із російських дівчат одягаються відверто, інші продумують подачу та поведінку під час знайомства. Костюмери попрацювали краще, тому що бачимо не лише сукні одного фасону, тобто більше різноманіття у кадрі. Пересічний глядач також зверне на це увагу.

За правилами шоу, на першій вечірці учасниці дарують холостяку подарунки. Цікаво, що у російській версії всі дівчата дотримуються даного правила. Одразу помітно, що більшість боїться Тіматі й заготовлений текст вилітає періодично. Українські дівчата дивують Михайла конкурсами, фейерверками, цінними подарунками. Мені завжди було цікаво, чому жодна із дівчат ніколи не скаже, що холостяк не сподобався – усі ж зустрічаються вперше. Михайло довше проводить час із дівчатами, йде на провокації та грає за їхніми правилами.

Михайло з учасницею

Тіматі з учасницею

Було б некоректно наприкінці забути про рейтинги. Українське шоу Холостяк стало лідером за переглядами, адже зібрало найбільше глядачів біля екранів. Російський формат шоу не може відзначитися такою одностайною перемогою, адже не обійшло інших конкурентів. Нагадаємо, що український формат виходить у п’ятницю, а російський – у неділю.

Пропоную поглянути на найбільшу частку аудиторії для даних шоу – це жінки 18-34 роки. Тут цифри вже цікавіші. Можемо зробити висновок, що жінки готові дивитися всі версії любовних ріаліті-шоу.

*Долі двох частин програми

Стратегії вибору дівчат головними героями – особливі. Нижче короткий перелік образів дівчат, які покинули реаліті.

Михайло вирішив роздавати поради дівчатам, які покидають шоу і вишукує учасниць, які хочуть розпіаритися. Тіматі аргументує вибір зв’язком із дівчатами і своїми уподобаннями. Український холостяк попрощався із старшими бізнес-леді (у порівнянні із іншими учасницями), російський відправив додому творчих дівчат (піаністка, радіоведуча, візажистка, модель).

Чекаємо наступні випуски з нетерпінням. Хто ж кого: український чи російський холостяк?