Украинский фотограф показала эпатажный стиль женщины-"звезды" из Бердичева

Украинский фотограф Иванка Лищук выпустила фотопроект об экстравагантной пани Вере из города Бердичев. Женщина никогда не выходит из дома без яркого макияжа и одежды, чем постоянно удивляет местных жителей.

Соответствующие снимки и историю Веры опубликовало издание Platfor.ma. По словам инсайдеров, сейчас женщина работает сиделкой, а раньше рисовала на заводе агитационные плакаты. О своем возрасте она не говорит (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Каждое утро она выбирает наряды, делает макияж, строит на голове какую-то трехэтажную прическу, используя одну из многочисленных париков. После этого она садится на маршрутку и едет на другой конец города к женщине Елене, за которой ухаживает, а вечером на последней маршрутке возвращается домой", – говорится в публикации.

Украинский фотограф создала проект об экстравагантной женщине Вере Instagram ivankafish

Пани Вера в эпатажной фотосессии Instagram ivankafish

Украинский фотограф выпустила проект об экстравагантной женщине Вере Instagram ivankafish

Как отметила сама фотограф, впечатление от общения с пани Верой у нее остались приятно-легкими. Модель любит внимание, поэтому множество раз сама инициировала съемки.

Украинский фотограф выпустила проект об экстравагантной женщине Вере Instagram ivankafish

Украинский фотограф выпустила проект об экстравагантной женщине Вере Instagram ivankafish

Украинский фотограф выпустила проект об экстравагантной женщине Вере Instagram ivankafish

Лищук также добавила, что целью ее проекта было – показать женщину как положительного, а не сумасшедшего персонажа, как воспринимали ее раньше люди.

Украинский фотограф выпустила проект об экстравагантной женщине Вере Instagram ivankafish

Украинский фотограф выпустила проект об экстравагантной женщине Вере Instagram ivankafish

Украинский фотограф выпустила проект об экстравагантной женщине Вере Instagram ivankafish

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