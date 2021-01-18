Украинские звезды попали в скандал с выступлением на приеме Лукашенко

Украинская певица Ирина Билык и победительница шоу "Голос. Діти" Элина Иващенко выступили на новогоднем концерте для незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Выступление состоялось 16 января во Дворце независимости в Минске. Об этом сообщили в Фонде культурной солидарности Беларуси на странице в Facebook.

Стоит отметить, что также на мероприятии выступили такие знаменитости как Стас Михайлов, Валерий Сюткин, Зара и Валерий Скорожонок.

Кроме того, концерт прошел в стиле "Вечеров на хуторе близ Диканьки", а также многим артистам и государственным деятелям вручили награды.

Напомним, Ирина Билык – украинская певица, композитор, телеведущая, народная артистка Украины. В 2007-м участвовала в проекте "Танці з зірками", в 2009-м – "Народная звезда", а в 2010-м – "Зірка+Зірка".

Элина Иващенко – украинская певица, радиоведущая, победительница вокального талант-шоу "Голос. Діти" (2016), вокального проекта "X-фактор" (2019), победительница "Черноморских игр 2018".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык презентовала новый клип на личную композицию "Я умею любить" и вызвала бурную реакцию среди своих поклонников в сети.