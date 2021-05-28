Украинские блогеры попали в скандал из-за розыгрыша с разбитым авто: появились подробности

София Ковнир
София Ковнир
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Украинские блогеры попали в скандал из-за розыгрыша с разбитым авто: появились подробности

18 популярных украинских блогеров попали в скандал из-за розыгрыша авто – черного Chevrolet Camaro. Многие пользователи сети утверждают, что машина вовсе не новая и ранее была разбита.

На волну критики в сети попали такие блогеры как Таня Пренткович, Саша Бо, Алина Шаманская, Алина Френдий и другие. Об этом пишет "Сегодня" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, появилась информация, что авто, которое разыгрывают, было разбито, а победителю вручат не новую машину, а привезенный из-за границы "транспорт с сомнительной историей".

Многие пользователи сети утверждают, что машина вовсе не новая

Одна из организаторов гива Таня Пренткович рассказала в Instagram-stories, что с автомобилем все отлично и он уже год ездит в Украине. По словам блогера, ее отец и возлюбленный также купили ранее битые машины.

Блогер прокомментировала скандал с машиной
Таня Пренткович рассказала о машине
Блогер ответила на критику в сети

Как прокомментировал скандал юрист Владислав Белоцкий, под масштабными розыгрышами подразумевается договор публичной оферты. Так, организатор гива предлагает любому желающему заключить сделку на определенных условиях, которые заранее известны и детально оглашены.

"В случае с этим нашумевшим giveaway "валютой" служат лайки и подписки. Скорее всего, данный автомобиль оформлен на кого-то из 18-ти блогеров и будет передан победителю при помощи договора о дарении", – сказал юрист.

СМИ показали, как выглядела машина в разбитом виде

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская блогерша София Стужук попала в скандал из-за домашних родов. Так, на нее обрушился шквал негативных комментариев.

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