Украинские блогеры попали в скандал из-за розыгрыша с разбитым авто: появились подробности

18 популярных украинских блогеров попали в скандал из-за розыгрыша авто – черного Chevrolet Camaro. Многие пользователи сети утверждают, что машина вовсе не новая и ранее была разбита.

На волну критики в сети попали такие блогеры как Таня Пренткович, Саша Бо, Алина Шаманская, Алина Френдий и другие. Об этом пишет "Сегодня" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, появилась информация, что авто, которое разыгрывают, было разбито, а победителю вручат не новую машину, а привезенный из-за границы "транспорт с сомнительной историей".

Одна из организаторов гива Таня Пренткович рассказала в Instagram-stories, что с автомобилем все отлично и он уже год ездит в Украине. По словам блогера, ее отец и возлюбленный также купили ранее битые машины.

Как прокомментировал скандал юрист Владислав Белоцкий, под масштабными розыгрышами подразумевается договор публичной оферты. Так, организатор гива предлагает любому желающему заключить сделку на определенных условиях, которые заранее известны и детально оглашены.

"В случае с этим нашумевшим giveaway "валютой" служат лайки и подписки. Скорее всего, данный автомобиль оформлен на кого-то из 18-ти блогеров и будет передан победителю при помощи договора о дарении", – сказал юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская блогерша София Стужук попала в скандал из-за домашних родов. Так, на нее обрушился шквал негативных комментариев.