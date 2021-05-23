Украинская группа Go_A стала второй по зрительскому голосованию на Евровидении-2021

Выступление группы Go_A, которая представляла Украину на 65-м песенном конкурсе Евровидение-2021 в нидерландском Роттердаме, был одним из лучших, которые полюбили зрители. Ведь по итогам именно их голосования украинцы стали вторыми.

В общем наша страна заняла пятое место, а победителем определили группу Maneskin от Италии. Такими были результаты финала конкурса, который состоялся 22 мая.

Тройка лидеров по результатам зрительского голосования выглядит так:

Maneskin (Италия) – 318 баллов;

Go_A (Украина) – 267 баллов;

Барбара Прави (Франция) – 251 балл.

Как уже писал OBOZREVATEL, в финале Евровидения-2021 украинская группа Go_A буквально взорвала зрителей яркой песней SHUM и эффектным выступлением. Наши исполнители не изменили традиции – Украина остается единственной страной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев из полуфинала в финал – 16 раз. Кроме этого, Украина дважды становилась победительницей – в 2004 году благодаря Руслане и в 2016-м – Джамале.

На этот раз победитель – Италия, которую представлял Maneskin, набрав 524 балла (206 от жюри и 318 от зрителей). На втором месте с 499 баллами (248 от жюри и 251 от зрителей) оказалась Франция, которую представляла Барбара Прави. На четвертом с 378 баллами (198 от жюри и 180 от зрителей) – Исландия (группа Da∂i Freyr og Gagnamagni∂). Выступление только этой страны показывали в записи, потому что у двух членов делегации выявили коронавирус. Группа Go_A замкнула пятерку лидеров, в общем получив 364 балла – кроме зрительских 267-ми, еще 97 от национального жюри.

OBOZREVATEL следил за прямым эфиром песенного конкурса. С его деталями можно ознакомиться здесь, а с итогами – по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, песня Gо_A под "Шум" попала в пятерку лучших хитов в глобальном рейтинге сервиса Spotify 50 Viral. Трек украинских исполнителей побил рекорд по количеству прослушиваний, и 20 мая занял пятое место в мире.