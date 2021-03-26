Украинка с самыми большими скулами в мире сделала липосакцию. Фото и видео

Украинский блогер Анастасия Покрещук, у которой самые большие искусственные скулы в мире, сделала себе липосакцию в одной из клиник Стамбула.

Такими подробностями звезда поделилась на личной странице в Instagram. Она также показала, как выглядела до операции. По словам блогера, до липосакции она весила 59 кг (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Я не хочу ходить в зал и сжигать этот жир сама. Хочу кушать, вкусно и приятно жить", – заявила Покрещук.

Анастасия Покрещук показала себя до липосакции Instagram Анастасии Покрещук

Покрещук до липосакции Instagram Анастасии Покрещук

Покрещук показала себя до липосакции Instagram Анастасии Покрещук

Блогер добавила, что решила не только убрать лишний жир, но и сделать липофилинг ягодиц, а также кубики пресса на животе. Она показала видео, сделанное на операционном столе.

К слову, Покрещук записала ролик на второй день после операции, заявив, что чувствует себя хорошо.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, кто такая Анастасия Покрещук и показал, как она выглядела до пластики.