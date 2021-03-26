Українка з найбільшими вилицями у світі зробила ліпосакцію. Фото і відео

Юля Ухіна Люди 17:41, 26.03.2021 Оновлено: 17:43, 26.03.2021

Українська блогерка Анастасія Покрещук, у якої найбільші штучні вилиці у світі, зробила собі ліпосакцію в одній з клінік Стамбула.

Такими подробицями зірка поділилася на особистій сторінці в Instagram. Вона також показала, як виглядала до операції. За словами блогерки, до ліпосакції вона важила 59 кг (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я не хочу ходити в зал і спалювати цей жир сама. Хочу їсти, смачно і приємно жити", – заявила Покрещук.

Анастасія Покрещук показала себе до ліпосакції
Instagram Анастасії Покрещук
Покрещук до ліпосакції
Instagram Анастасії Покрещук
Покрещук показала себе до ліпосакції
Instagram Анастасії Покрещук

Блогерка додала, що вирішила не тільки прибрати зайвий жир, але і зробити ліпофілінг сідниць, а також кубики преса на животі. Вона показала відео, зроблене на операційному столі.

До речі, Покрещук записала ролик на другий день після операції, заявивши, що почувається добре.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, хто така Анастасія Покрещук і показав, як вона виглядала до пластики.

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