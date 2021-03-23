Украинка с самой большой грудью призналась, как реагирует на хейт. Видео

Модель с 13-м размером груди и обладательница титула "Самая большая натуральная грудь Украины" Мила Кузнецова призналась, что реагирует на хейт в свою сторону с позитивом. По словам женщины, у нее нет комплексов и она довольна своей внешностью и фигурой.

Такими подробностями звезда поделилась в программе "ЖВЛ". Она также добавила, что люди пишут злые комментарии в соцсетях не от хорошей жизни, поэтому пожелала им всего самого хорошего (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я на эти комментарии реагирую только с улыбкой. Потому что привыкла как-то. Иметь такую грудь и не иметь хейтеров – это нереально... Я знаю, что люди пишут гадости не от хорошей жизни, а от плохой. Хейтеры, я желаю вам быть счастливыми и любимыми. И мечтать о такой девушке, как я", – заявила Мила.

Кузнецова призналась, как реагирует на хейт скриншот с видео

Напомним, что 32-летняя Мила Кузнецова получила в сети популярность благодаря пышному бюсту. При росте 173 см объем ее груди составляет 115 см. Будучи моделью plus-size, в 2019 году она участвовала в конкурсе Miss Universe Plus Size. В 2020 году была признана обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Кроме моделинга, Кузнецова также занимается боксом и плаванием.

Модель с 13-м размером груди в пикантной фотосессии Instagram Милы Кузнецовой

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