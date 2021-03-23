Українка з найбільшими грудьми зізналася, як реагує на хейт. Відео
Модель з 13-м розміром грудей і володарка титулу "Найбільші натуральні груди України" Міла Кузнєцова зізналася, що реагує на хейт у свою сторону з позитивом. За словами жінки, в неї немає комплексів й вона повністю задоволена своєю зовнішністю і фігурою.
Такими подробицями зірка поділилася в програмі "ЖВЛ". Вона також додала, що люди пишуть злі коментарі у соцмережах не від хорошого життя, тому побажала їм всього найкращого (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Я на ці коментарі реагую тільки з посмішкою. Тому що звикла якось. Мати такі груди й не мати хейтерів – це нереально... Я знаю, що люди пишуть гидоту не від хорошого життя, а від поганого. Хейтери, я бажаю вам бути щасливими та коханими. І мріяти про таку дівчину, як я", – заявила Міла.
Нагадаємо, що 32-річна Міла Кузнєцова отримала в мережі популярність завдяки пишному бюсту. При зрості 173 см об'єм її грудей становить 115 см. Бувши моделлю plus-size, у 2019 році вона брала участь в конкурсі Miss Universe Plus Size. У 2020 році була визнана власницею найбільших натуральних грудей в Україні. Крім моделінгу, Кузнєцова також займається боксом і плаванням.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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