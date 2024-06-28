Театр в Польше попал в скандал из-за 'братских народов' и украинки, пережившей насилие со стороны российских оккупантов. Эксклюзивные детали

Украинский иллюстратор Дарья Зименко, которая пережила оккупацию и насилие со стороны российских военных, столкнулась с возмутительной позицией польского Театра на Фактах Института Гротовского во Вроцлаве. 23 июня ее пригласили спикером на чтения, где украинка рассказала свою историю пережитого в Киевской области в начале 2022 года. Однако некоторые важные месседжи Дарьи исчезли из опубликованной версии видео.

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Как отметила иллюстратор в Facebook, театр пытался не напоминать о военных преступлениях оккупантов, а призывал к "примирению народов". Для этого на фестиваль даже пригласили российского режиссера.

"Сегодня я получила запись чтений и обсуждения. И что я увидела? Что некоторые мои ответы вырезаны! Потому что театр толерирует россиян, а я говорила то, что идет вразрез с этой политикой. О политике театра я не была предупреждена, а если бы была, то отказалась бы рассказывать свою историю", – подчеркнула Дарья Зименко.

Дискуссия велась на польском языке, поэтому украинка не в полной мере осознавала, о чем говорят вокруг. Лишь в конце стало понятно, что театр продвигает тезис о "братских украинском и русском народах".

"То есть в одном пространстве посадили режиссера-россиянку, которая рассказывала о "любви и искусстве вне политики", и меня – украинку, которая пострадала от российских оккупантов. И вот в результате, по мнению организаторов и участников этого действа, должно было произойти символическое примирение и надежда на дружбу. По очевидным и понятным причинам этого не произошло", – поделилась автор поста.

В комментарии OBOZ.UA Дарья Зименко рассказала, что после чтений было написано много жалоб на театр от организаций и активистов.

Один из мощных месседжей, который пыталась донести украинка и который не попал в эфир, звучал так: "В Украине ситуация такова, что у нас нет ни времени, ни желания разбираться, кто, где и какой россиянин. Россия – страна-террорист. Между нами не может быть перемирия".

Слова Дарьи так и не попали в эфир. Как объяснил театр в посте-извинении, комментарии спикера исчезли не из-за цензуры, а из-за нестабильного интернет-подключения.

"С большим удивлением и беспокойством мы заметили, что конец дискуссии не транслировался корректно. Это была просто техническая ошибка, которая не зависела ни от организаторов, ни от опытных и профессиональных технических специалистов, привлеченных к трансляции. Это уже второй раз за день, когда нас на некоторое время отключили от интернета. Мы не могли предсказать такую проблему. К нашему удивлению, в комментариях под видео появились обвинения в цензуре. Здесь мы должны выразить решительный протест – мы не цензурируем никаких высказываний. Дискуссия не для того была организована в прямом эфире, чтобы из нее что-нибудь вырезать", – говорится в сообщении.

Театр публично извинился перед украинкой и заверил, что не пытался толерировать россиян.

Как писал OBOZ.UA ранее, блогер из временно оккупированного Мариуполя возмутилась, что во время представления театра в центре Киева звучала песня Александра Серова "А может, ночь не торопить". Труппа отреагировала на обвинения.

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