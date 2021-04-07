Украинка ответила хейтерам на обвинения в голой фотосессии в Дубае

Украинка Марианна Федчук, которую ранее обвинили в том, что она присутствовала на голой фотосессии моделей в Дубае, поблагодарила тех, кто поддержал ее в сложившейся ситуации и отметила, что ценит это.

Кроме того, девушка сказала "спасибо всем за пиар", в котором каждый "показал свое истинное лицо". Соответствующий пост Федчук опубликовала на странице в Instagram.

"У меня благодарности хватит на всех. Кто чем наполнен – тот тем и делится. О себе судите сами", – ответила хейтерам украинка.

Напомним, Федчук очень возмутилась тем, что СМИ "решили собрать по локации фото тех, кто был на тот момент в ОАЭ". Марианна отметила, что она "незаконно границу не пересекала, чтобы ей приписывать этот инцидент". Кроме того, девушка родом не из Ужгорода.

Ранее OBOZREVATEL писал, что организатор голой фотосессии девушек в Дубае, киевлянин Виталий Гречин – любитель ярких американских автомобилей, а также он имеет собственную яхту. У мужчины раньше было несколько катеров, но один из них утонул.

Также Виталий Гречин в честь своего дня рождения устроил "БДСМ-вечеринку" в Буковеле. На ней присутствовали и участницы скандальной съемки – украинки Яна и Диана.

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