Украинка Каролина Шиино, победившая на 'Мисс Япония 2024' и думающая на японском языке, восхитила сеть необычной особенностью

Не утихает обсуждение 56-го конкурса "Мисс Япония", главную корону в котором завоевала уроженка Украины Каролина Шиино. 26-летняя красавица переехала из Тернополя, когда ей было 5 лет, но до сих пор владеет разговорным языком, что удивляет ее поклонников.

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Во время своего последнего интервью уроженка Украины заговорила на родном языке, хотя уже более 20 лет живет в японской среде и привыкла думать на японском. Об этом она рассказала в интервью ТСН.

Каролина Шиино призналась, что не видит сны на украинском языке, а также идеально изучила традиции и культуру Японии, что высоко оценили жюри на конкурсе красоты.

Организаторы "Мисс Японии" в ответ на хейт назвали ее "больше японкой, чем некоторые из них". В своем решении отдать корону этнической украинке они не сомневались.

Последний раз Каролина Шиино была на родине 6 лет назад, но еще не забыла родные слова. Она лишь иногда переспрашивала маму и бабушку, как более точно выразить свое мнение.

Однако модель может без переводчика вести диалог на украинском языке, что и вызвало восхищение. Комментаторы отметили, что такая память и красивое произношение – необычная особенность гражданки Японии с украинскими корнями.

"Я обратила внимание даже не на внешность, а скорее на то, что девушка с 5 лет живет в Японии, но не забыла язык и довольно хорошо говорит", "Респект родителям, которые в любой точке мира учат детей родному языку", "Впервые слышу украинский с японским акцентом. Прекрасно! Вы – наша гордость", – написали украинцы.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Японии победа девушки с неазиатскими чертами лица вызвала бурные обсуждения и недовольство. Однако за Каролину вступились украинцы и организаторы конкурса.

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