Украинка Елена Усенко выступила на 'Детском Евровидении-2021': как спела юная вокалистка

Сегодня, 19 декабря, 14-летняя вокалистка из Белой Церкви Елена Усенко представила Украину на песенном конкурсе "Детское Евровидение-2021" в Париже. Юная певица исполнила эмоциональную песню "Важіль", которую написала сама.

Конкурсанта вышла на сцену без подтанцовки, как многие ее соперники, зато наверняка смогла покорить телезрителей и жюри напором своего голоса. Об этом OBOZREVATEL стало известно по время прямой трансляции финала на телеканале "UA: Культура".

Наряду с Украиной, в конкурсе принимали участие представители Албании, Германии, Болгарии, Армении, Франции, Грузии, Ирландии, Италии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Португалии, России, Сербии и Азербайджана.

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Усенко выступила под номером 12. Перед ней спела представительница Албании, а после – парень из Франции.

Елена представила композицию на родном языке, которую смело можно назвать одной из самых взрослых и проникновенных среди других музыкальных номеров участников. На протяжении всего выступления она стояла на сцене одна, а на заднем фоне время о времени зажигались разнообразные символы.

В конце своего номера Усенко прошлась вперед по "обрыву", который продемонстрировал сложность ее пути к мечте.

"Thank you! Дякую! Дякую, Україно!", – громко крикнула вокалистка после финальной ноты.

Отметим, что в отличии от взрослого "Евровидения", есть возможность проголосовать за представителей своей страны. Это можно сделать после того, как выступит последний участник под номером 19. На голосование у зрителей будет всего 15 минут.

Ранее OBOZREVATEL писал, как на конкурсе "Мисс Вселенная-2021" выступила представительница Украины модель и блогер Анна Неплях. Девушка продефилировала по сцене в эффектном национальном костюме, а также появилась в мерцающем мини цвета фиалки.