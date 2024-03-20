Ukrainian people in this war. В одной из самых популярных песен 2024 года упомянули об Украине: клип V из BTS разрывает чарты

В клипе на песню FRI(END)S, которую выпустил солист одной из самых популярных мировых групп из Южной Кореи BTS – Ви (V, Ким Тэхён) – нашли упоминание об Украине. Если точнее – об украинцах, уже более двух лет воюющих с захватнической Россией.

Пользователи уверены, что это не совпадение, а сознательный жест поддержки команды певца своим поклонникам из Украины. За пять дней клип собрал более 15 миллионов просмотров, возглавил чарты почти 90 стран мира и попал в украинский хит-парад на YouTube.

Сейчас в последнем он занимает седьмую строчку. Как пишет Variety, меньше, чем через сутки после релиза, трек возглавил чарты лучших песен iTunes в 87 странах.

На YouTube FRI(END)S сразу оказался на первом месте в чарте Global Top Music Videos, ежедневном рейтинге самых популярных музыкальных видео на платформе. Уже почти неделю песня удерживает популярность, что делает ее одной из самых известных треков в 2024 году по состоянию на сегодня.

Все эти миллионы слушателей певца на 2-й минуте 27-й секунде могут услышать новостной сюжет на фоне, где рассказывают об украинцах. Юзеры четко услышали: "Ukrainian people in this war" (Украинцы в этой войне – ред.), что натолкнуло их на мысль о поддержке певцом Украины.

В TikTok видео на эту тему собирают десятки тысяч лайков, а в комментариях артиста хвалят и подчеркивают, что над его видео работают очень тщательно, поэтому каким-либо "случайностям" в кадре нет места.

"В их клипах ничего не бывает случайно. Я в этом давно уже убедилась", "Ни один кадр в этом клипе не случайность", "Если бы не хотели, включили бы что-то другое", – отметили фанаты звезды.

Интересно, что трек FRI(END)S не несет в себе какого-либо политического подтекста. Артист спел о дружбе между двумя влюбленными, еще не переросшей в романтические отношения.

Ранее OBOZ.UA писал, что группа BTS в 2022 году была мобилизована. Все участники согласились служить в армии, поэтому на два года их творчество было приостановлено.

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