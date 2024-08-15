Украинец сыграл странную шутку на концерте alyona alyona в Нидерландах – 'задонатив' на ВСУ фальшивые гривны

Украинский репер alyona alyona сообщила, что ее обманули на концерте в Венло, Нидерланды. Человек, якобы украинец, передал на сбор артистки 7 тысяч гривен, но деньги оказались фальшивыми.

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Об этой ситуации репер рассказала в Facebook. Во время концерта проходил сбор alyona alyona на 148 тысяч гривен для 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ. Поэтому, когда репер получила 7 тысяч от одного из посетителей, обрадовалась и не посмотрела, были ли деньги настоящими.

"Сейчас у меня продолжается сбор на помощь 95 десантно-штурмовой бригаде ВСУ на 2 мобильных РЭБ для установки на тягачи. Недавно у меня был концерт в Нидерландах в городе Венло. Вход был бесплатным для местных жителей, собралось очень много людей, среди них близко 500 украинцев. В тот день кто-то под сценой дал в руки моей бек-вокалистке Веронике пригоршню тысяч гривен и попросил передать, как донат на помощь ВСУ", – сообщила артистка.

На якобы благотворительность задонатили купюрами в 1000 гривен. Каждая из них оказалась фальшивкой.

"Мы очень все обрадовались, потому что как раз у меня идет сбор, и было очень приятно за человеческое неравнодушие. Однако когда я выложила об этом сториз и поделилась своей радостью, один из украинцев, который там был, написал, что это ненастоящие гривны. Тогда я достала эту горсть гривен, развернула ее и оказалось, что это действительно сувениры", – продолжила alyona alyona.

Она объяснила, что теперь придется эти сувенирные гривны заменить на деньги из собственного кармана. Стоит отметить, что ранее в Instagram артистка сообщала, что часто закрывает сборы на ВСУ собственными средствами.

"Я обычно доверяю людям и мне было так грустно, что некоторые украинцы за границей позволяют себе такие шутки, в то время, когда совсем не смешно ребятам на передовой. Я очень всех вас прошу задонатить на мой сбор. Те 7 тысяч я положу из собственного кармана. Это вообще не проблема. Но я верю в доброту и искренность наших украинских людей. Пожалуйста, не подведите!" – написала репер.

В Instagram она также прикрепила видео, снятое 12 августа (на следующий день после концерта), в котором откровенно рассказывала, что молодежь во время концерта задонатила 7 тысяч гривен. В частности, за несколько дней на армию ей удалось собрать 23 тысяч гривен (но настоящих было всего 16 тысяч).

"Чтобы вы понимали, вчера на концерте Вероника наша так отработала, так там зажигала молодежь, что эта молодежь дала ей 7 тысяч гривен. Сказала задонатить на какой сбор. Хочу всем напомнить, что у меня продолжается сбор. За несколько дней мы собрали 23 тысячи. И семь [тысяч] дали, представьте, семь дали просто дети, которые живут за границей и захотели задонатить", – отчитывалась тогда артистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что alyona alyona показала стильный образ и поразила фанатов. В последнее время она начала отходить от стиля бунтарки и предпочитает нежные наряды, впрочем, также отражающие ее характер.

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