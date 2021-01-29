Министерство культуры и информационной политики Украины внесло пятерых российских артистов в перечень лиц, которые представляют угрозу для национальной безопасности страны. Речь идет об Ольге Кормухиной, Ольге Засульской, Денисе Клявере, Игоре Саруханове и Марке Тишмане.

Об этом сообщила пресс-служба на официальном сайте ведомства в пятницу, 29 января. Причина принятия такого решения пока не уточняется.

"18 января 2021 в Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, граждан РФ Кормухиной, Засульской, Саруханова, Клявер и Тишмана. Соответствующими приказами МКИП российских артистов был включен в перечень", – говорится в сообщении.

Напомним, что внесение артистов в "черный список" Минкульта предусматривает запрет на въезд в страну и показ концертов, передач, фильмов и сериалов по телевидению с их участием.

Ольга Кормухина – советская и российская певица, заслуженная артистка России.

Ольга Засульская – более известная под своим сценическим псевдонимом Лоя – российская певица украинского происхождения, композитор и автор песен в стиле поп. Свою карьеру начала солисткой в группе 5sta Family.

Денис Клявер – российский певец, музыкант, актер и композитор, бывший участник музыкальной группы "Чай вдвоем".

Игорь Саруханов – советский и российский поп-рок-певец, гитарист, композитор и поэт. Заслуженный артист России.

Марк Тишман – российский певец, композитор и телеведущий. С декабря 2019 года является амбассадором фонда "Подари жизнь".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российскому актеру Кириллу Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину. Это случилось после того, как он прибыл в аэропорт "Борисполь" рейсом из Минска.